Детская новогодняя постановка "Волшебная профессия". Подробнее в "Главном эфире"

До наступления 2020 года остается всего пять дней. Традиционно в канун торжества малышам дарит сказку Главная елка страны. Детская новогодняя постановка "Волшебная профессия" проходит ежедневно в большом зале Дворца Республики. В спектакле задействована почти сотня человек, но главную роль неизменно исполняет заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Радивилов. Образ Деда Мороза на сцене он воплощает вот уже 25-й сезон.



Что современные дети просят у него под елку? И чем занят главный новогодний персонаж летом? Все это смотрите в праздничном выпуске программы "Главный эфир". Уже в это воскресенье в 21:00 на "Беларусь 1".



