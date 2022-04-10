Детская студия ансамбля "Хорошки" стала лучшей на международном танцевальном конкурсе "Мосты над Невой"

Триумф у детища признанного балетмейстера и главной "хорошки" Валентины Гаевой. Школа-студия главного хореобренда страны признана лучшей на международном танцевальном конкурсе России. Сразу тройной "захват" в виде дипломов первой степени у единственных представителей Беларуси на "Мостах над Невой". Школа-студия при легендарных "Хорошках" обошла по танцевальным па 800 участников из 35 городов Российской Федерации.



Эксперты оценили наши народные белорусскую польку и польку-Янку. Детская школа-студия - это фактически возрожденная мечта народной артистки Беларуси Гаевой. Сегодня коллектив в сотню участников растет на материале уже признанного ансамбля.