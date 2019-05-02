Под громкий гул колес Детская железная дорога открыла новый сезон. А это значит, что к своей работе приступили учащиеся кружка "Юный железнодорожник". В течение года школьники учили теорию и сдавали экзамены, а сейчас отрабатывают свои навыки в вагонах поездов. Первым пассажиром был и наш корреспондент Илья Цветков.



Впервые на Детской железной дороге Михаил Пухтеев побывал несколько лет назад в качестве пассажира. Сразу заинтересовала работа машинистов и проводников. Увлекло то, как юноши и девушки самостоятельно управляют настоящим поездом, хотя и в мини-формате. А этой зимой он сам примерил темно-синюю форму с погонами - записался в школу юного железнодорожника.



В этом году Детская железная дорога открыла свой 46 сезон. Традиционно поезда начинают курсировать и перевозить маленьких пассажиров в мае. А вот занятия здесь организуются круглый год. Школьники посещают кружок юных железнодорожников два раза в неделю. Сначала закрепляют теорию, а с весны оттачивают навыки на практике.



Главная мечта каждого ученика - стать машинистом и попробовать свои силы в реальных условиях. Но получить разрешение на управление поездом можно только на третий год обучения. Сначала необходимо сдать как минимум три экзамена на отлично.



С технической точки зрения управление этим поездом ничем не отличается от настоящего. Поэтому через несколько лет обучения мальчики и девочки без проблем смогут сесть за штурвал взрослого состава.



Ежегодно на Детской железной дороге новые знания и навыки получают почти 500 школьников. Для многих из них это стартовая площадка в выборе будущей профессии. Выпускники продолжают учебу в профильных колледжах, а затем смело колесят на больших стальных магистралях страны.