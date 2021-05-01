Детская железная дорога открыла сезон летних перевозок

Естественно, волнительно. Все-таки 66-й сезон. 66 лет со дня открытия. И мне выпала такая честь - проехать первый рейс. Я уже достаточно опытный, я так считаю. И я уже привык к нашему тепловозу, к нашей Детской железной дороге. Да, мне было легко.