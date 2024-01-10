Детская железная дорога за новогодние праздники перевезла более 7 тыс. пассажиров

Детская железная дорога имени К.С. Заслонова за новогодние праздники перевезла более 7 тыс. пассажиров, пишет sb.by.



По информации БЖД, праздничный поезд курсировал с 23 декабря по 7 января. "Новогодний экспресс" отправлялся со станции Заслоново. Время всего путешествия составляло 1 час 20 минут.



Гостей в вагонах сопровождали герои известных сказок, а на станции Сосновый бор Культурно-спортивным центром Минского отделения Белорусской железной дороги для малышей и их родителей были организованы театрализованные представления. Также юные посетители Детской железной дороги в ожидании поезда могли попробовать себя в роли машиниста на интерактивном тренажере управления локомотивом.



Сообщается, что праздничный состав курсировал от двух до четырех раз в день. Всего «Новогодний экспресс» сделал 36 рейсов по маршруту Заслоново – Сосновый бор. Он перевез почти 7 тысяч пассажиров.



Фото:БЖД