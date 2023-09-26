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Детская железная дорога за 5 месяцев 2023 года перевезла более 59 тыс. пассажиров
Детская железная дорога имени К.С. Заслонова в 2023 году работала с 30 апреля по 24 сентября. За этот период перевезла свыше 59 тыс. пассажиров, что на 2,7 тыс. больше, чем в 2022 году, пишет БЕЛТА.
Завершился летний сезон перевозок торжественной линейкой на станции Заслоново. Лучших юных железнодорожников наградили почетными грамотами Минского отделения БЖД, грамотами и нагрудными значками "Лучший по профессии", а также нагрудным знаком "Отличник Детской железной дороги".
В 2023 году 46 юношей и девушек завершили обучение на Детской железной дороге им. К.С. Заслонова. Из них 20 ребят поступили в железнодорожные учебные заведения, чтобы в дальнейшем связать свою судьбу с железнодорожным транспортом.
Фото:pixabay.com
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