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Детская железная дорога завершила летний сезон

Детская железная дорога завершила летний сезон

Детская железная дорога им. К.С.Заслонова завершила летний сезон перевозок, пишет БелТА.

Детская железная дорога работала с 30 апреля по 25 сентября. За пять месяцев ее поезда перевезли более 56 тыс. пассажиров, что на 20 тыс. больше, чем в 2021 году. Около 40 юношей и девушек завершили обучение на Детской железной дороге, из них 15 поступили в железнодорожные учебные заведения.

На станции Заслоново состоялась торжественная линейка, посвященная окончанию летней поездной практики, на которой наградили лучших.

Фото:pixabay.com

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