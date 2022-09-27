Детская железная дорога завершила летний сезон

Детская железная дорога им. К.С.Заслонова завершила летний сезон перевозок, пишет БелТА.



Детская железная дорога работала с 30 апреля по 25 сентября. За пять месяцев ее поезда перевезли более 56 тыс. пассажиров, что на 20 тыс. больше, чем в 2021 году. Около 40 юношей и девушек завершили обучение на Детской железной дороге, из них 15 поступили в железнодорожные учебные заведения.



На станции Заслоново состоялась торжественная линейка, посвященная окончанию летней поездной практики, на которой наградили лучших.



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