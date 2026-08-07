Детские улыбки и мечты: в центре "Аист" прошел праздник для ребят с тяжелыми заболеваниями

Сегодня в летнем центре "Аист" - особенный день. В Столбцовском районе проходит праздник для детей с тяжелыми заболеваниями, а также их родителей.

В центре внимания такого важного и трогательного мероприятия - подопечные, их семьи, волонтеры, медики и общественные организации. Программа выстроена так, чтобы каждый смог найти занятие по душе.

Интерактивные площадки, игры, творческие номера. Рядом с детьми - сотрудники детского хосписа и волонтеры. Они помогают, вовлекают в активности и создают атмосферу, в которой нет ограничений для общения и радости.

Мама:

"У меня это второй ребенок, и оба они с ДЦП, к сожалению, старшей уже нет. Здесь как-то уходишь от плохих мыслей, появляются новые знакомства. Как будто бы ты вроде и не один, все вместе. И благодаря празднику вы все знаете о том, что мир немножко другой, он разный".

Помощь детям сегодня - общее дело. К мероприятию присоединились молодые специалисты организаций здравоохранения Минской области, а также молодежный совет. В этот день Минская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения вручила хоспису денежный сертификат. Средства направят на подготовку детей к школе в рамках профсоюзной акции "Профсоюзы - детям".

Наталья Зезетко, и.о председателя Минской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

"Белорусский детский хоспис - это наша первичная профсоюзная организация. И помимо таких мероприятий, мы ежегодно оказываем им спонсорскую помощь на мероприятия к Новому году, поддержку детей к 1 июня и, конечно, в таком мероприятии, как сегодня. Сертификат идет на развитие материально-технической базы и, в принципе туда, куда посчитает нужным сам хоспис направить на поддержку семей и детей".

К слову, только Минская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения в рамках акции "Профсоюзы - детям" направляет ежегодно более 1 млн 200 тыс. рублей на поддержку ребят.

Здесь важно не только обеспечить уход, но и дать родителям и всей семье возможность почувствовать опору, а детям - сохранить привычное детство: с играми, творчеством, друзьями и новыми впечатлениями.

Сегодня здесь говорят о мечтах, талантах и детских улыбках. И именно в этом - главная цель: сделать жизнь ребенка максимально полноценной.