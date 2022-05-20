Детские оздоровительные лагеря готовятся к летнему сезону

Детские загородные лагеря готовятся к летним каникулам. Так, в Витебской области их более тридцати. Оздоровление пройдут около 17 тысяч школьников. До начала первой смены остается совсем немного времени: завершается ремонт, установка новой мебели и сантехники, благоустройство территорий. Уже на следующей неделе областная комиссия начнет принимать стационарные лагеря к летнему сезону.



Снежана Титова, начальник представительства Витебского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению:

Впервые распахнет свои двери лагерь с патриотичным названием "Катюша". И после двухлетнего перерыва будет функционировать лагерь "Буревестник". Особое внимание той категории детей, которая нуждается в социальной поддержке. Это дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.



К примеру, в реабилитационном лагере в Лиозненском районе будут организованы инклюзивные смены для детей с диагнозом ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата, органов зрения и слуха.