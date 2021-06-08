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Детские оздоровительные лагеря по всей Минской области принимают первые смены
Спартландии и флешмобы, палаточные городки и техноинкубаторы. Детские оздоровительные лагеря по всей Минской области принимают первые смены. Школьникам предлагают различные форматы отдыха.
В Заславской гимназии, например, занимаются юные спасатели. А на базе средней школы в Мачулищах развернулись сразу несколько профильных лагерей. Какие - узнавала Елена Витко.
В Мачулищанскую среднюю школу даже летом дети приходят как по звонку. Здесь организованы сразу три лагеря: труда и отдыха, эколого-спортивного направления, а также по робототехнике. Ежедневно здесь оздоравливаются почти 100 человек.
Ушастые совы и сойки, синицы и даже зеленые дятлы. В Мачулищах насчитывают более 70 видов птиц. Такое биоразнообразие - хорошая основа для занятий в профильном экологическом лагере. Так с местной флорой и фауной знакомятся самые младшие школьники.
Татьяна Шайкина, замдиректора Мачулищанской средней школы:
Основная задача лагеря - приобщение деток к природе, т.к. мы живем в достаточно зеленом поселке. Знать сваю природу, уметь вести себя на природе, изучать растения и животных - все это мы развиваем в нашем лагере.
Для подростков же - лагерь труда и отдыха. Он дает возможность подзаработать и определиться с будущей профессией. Выездные экскурсии организуют на промышленные предприятия, в учреждения культуры и медицинские заведения. Дело по душе выбрали и эти дети. Они занимаются скретч-моделированием и лего-конструированием.
Различные форматы детского отдыха и оздоровления
И пока одни мастерят пожарный вертолет, вторые учатся оперативно приходить на помощь. Своеобразная база юных спасателей развернулась в Заславской гимназии.
Кроме тренировок на скорость, в расписании - занятия по строевой подготовке и оказанию первой медицинской помощи. Кроме того, дети учатся спасению из-под завалов и ликвидации пожаров.
Лагерь этот пользуется спросом. Дети идут с удовольствием, родители тоже заинтересованы. Конечно же, дети посещают занятия на базе спасателей. Они понимают важность этих мероприятий. И, конечно, они пригодятся им в дальнейшей жизни.
Уже на следующей неделе свои навыки юные спасатели продемонстрируют на областном слете. Региональные соревнования пройдут в трехдневном полевом лагере. Он развернется в Логойском районе.
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