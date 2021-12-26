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Детские соревнования "Рождественские звезды" по дисциплинам пятиборья прошли в Бресте
Стрельба из лазерных пистолетов, бег и плавание. Детские соревнования по дисциплинам пятиборья прошли в Бресте. На дистанцию вышли юные спортсмены от 9 лет. И для многих из них это были первые серьезные соревнования в жизни.
Испытания прошли в двух дисциплинах: биатл и триатл. Биатл включает в себя бег и плавание, а триатл - плавание и бег со стрельбой из лазерного пистолета. Показать свои спортивные таланты приехали 200 участников из разных регионов Беларуси
Интересно, что попробовать свои силы могут не только ребята, нацеленные на спортивную карьеру, но и подростки, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются плаванием и бегом на любительском уровне.
Звезды как Бурая, Ляшенко, которые в этом году победительницами первенства мира стали, в принципе начинали вот с таких же соревнований. С 2017 года мы начали активно проводить такие мероприятия. И прежде всего мы преследовали цель влюбить в наш вид спорта, показать его.
Следующие республиканские соревнования по дисциплинам пятиборья пройдут в апреле. Всего в новом сезоне для детей и подростков их будет восемь.
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