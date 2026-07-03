Детский городок, мастер-классы и разные вкусности: "Чижовка-Арена" ждет гостей до вечера

В Минске на площадке у "Чижовка-Арены" завершились состязания по лыжероллерам "Радость рассвета". Впереди церемония награждения.



Свои силы в компании сверстников попробовали юные биатлонисты и лыжники со всей Беларуси - ребята, которые профессионально занимаются спортом.

Состязания по лыжероллерам "Радость рассвета"

Турнир состоялся в юбилейный, 10-й раз. В первый год заявились 100 мальчишек и девчонок, а сейчас на 550 атлетов больше. Это значит, что тренеры здесь фактически могли устроить селекцию в сборную.

У "Чижовка-Арены" были замечены и игроки хоккейной столичной "Юности". Ребята вышли из отпуска и несмотря на выходной готовятся к новому сезону Экстралиги. И, конечно, мастера клюшек и шайб поздравляют страну.

У многофункционального спортивно-развлекательного комплекса уже развернулась ярмарка со вкусными угощениями. Подготовлено много зон активностей: детский городок, мастер-классы, фотозоны, есть площадка для лазертага.





Полевая кухня на площадке у "Чижовка-Арены"

Разбита полевая кухня. Работает выставка достижений белорусской промышленности, где представлены известные во всем мире отечественные бренды. Есть и экспозиция военной техники. Кстати, она пользуется большой популярностью у детей. А с 13:00 стартует концертная программа.