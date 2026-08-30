Детский сколиоз: как уберечь ребенка от проблем с позвоночником

В Беларуси каждый четвертый школьник имеет проблемы со здоровьем. Большинство страдает нарушением осанки. В школьный период позвоночник ребенка испытывает большие нагрузки: долгое неправильное сидение за партой, тяжелые рюкзаки. В свободное время недостаток физической активности и зависание в гаджетах накладывают свой отпечаток.

Каждый школьник проводит за партой по 5-6 часов в день, добавить к этому еще 2-3 часа на выполнение домашнего задания и еще столько же на игры в гаджетах. Получается, что около 10 часов в сутки современный школьник проводит в сидячем положении и далеко не в идеальной позе.

При этом дети не замечают, как их позвоночник испытывает колоссальную нагрузку. Мышцы слабеют, что со временем приводит к разным патологиям. Самая распространенная из них - сколиоз. Он может быть как врожденным, так и приобретенным. Однако в 90 % случаев диагностируется так называемый идиопатический сколиоз и возникает он без явной причины.

Владимир Боровский, врач-травматолог-ортопед детской поликлиники № 25 г. Минска:

"Сколиоз - это неизлечимая патология. Если он развился, то он будет. 90 % идиопатических сколиозов не прогрессирующие. Они появляются на каком-то этапе роста, фиксируются и растут соразмерно с человеком. Только 10 % на самом деле требует нашего пристального внимания, корсетного лечения, в некоторых случаях оперативного лечения".

Сколиоз чаще всего формируется в периоды интенсивного роста. Первые симптомы могут проявиться уже в 5-7 лет. Но возрастной пик болезни приходится на подростковый период: 13-14 лет у девочек и 15-16 лет у мальчиков, когда рост скелета опережает укрепление мышц. Главный совет врачей для сохранения здоровой осанки - регулярные занятия спортом.

Илья Кравцов, врач-травматолог-ортопед детской поликлиники № 25 г. Минска:

"Из хорошего способа укрепления мы предлагаем бассейн два раза в неделю, упражнения (подтягивания, отжимания, пресс, планка, брусья)".

Особое внимание родителям нужно обратить на школьный рюкзак, а именно на то, как носит его ваш ребенок. Самое главное правило - не носить его на одном плече, так как появится асимметрия, одно плечо будет выше другого. Все, что необходимо, - носить рюкзак на двух лямках.

Внимание стоит обратить и на то, сколько принадлежностей в него кладут, так как большой груз быстро приводит к усталости спины.

"Нагрузка должна быть распределена равномерно. Для этого необходимо носить портфель на двух шлейках, всегда с контролем осанки. Когда выявляется уже какая-то серьезная степень сколиоза, около II и более, тогда мы ставим ограничение подъема тяжести. Обычно это до 5 кг", - отметил Илья Кравцов.

Также врачи напоминают, что залогом здоровой спины при сидячем положении является правило 90 градусов

"Когда человек сидит, все должно быть в положении 90 градусов: голеностоп, колени, тазобедренные суставы, а также локтевые. Соответственно все подбирается по росту, по размеру ребенка. Это физиологичное положение, при котором не нарушается кровоснабжение конечностей, не пережимаются ни артерии, ни вены", - сказал Владимир Боровский.

При первых жалобах на боль в спине или при обнаружении заметной асимметрии стоит сразу обратиться к специалисту. Ведь здоровье детей только в руках самих родителей.