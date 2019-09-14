Детский беговелозабег проходит у "Чижовка-Арены"

Сегодня спортивную часть дня рождения столицы открыли самые юные минчане. У "Чижовка-Арены" с самого утра стартовал детский беговелозабег. Проходит он в столице уже в третий раз. На старт вышли почти 100 участников - самым маленьким нет и двух лет. Главное условие - надежная экипировка, ловкость и скорость



И в эти минуты выбирают 36 самых шустрых малышей. Победители получат призы - медали, билеты в зоопарк и сертификат на посещение кафе.



