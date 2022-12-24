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Детский дом № 3 - одна из остановок в маршруте акции "Наши дети"
Праздник и новогоднее чудо приходят в каждый дом. Одна из остановок на маршруте акции "Наши дети" - столичный детский дом № 3. Здесь живут более 50 ребят с особенностями развития.
В гости к ним приехали представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также Департамента охраны. В программе был красочный мини-спектакль с Дедом Морозом. Каждому малышу достался подарок, а также внимание и много теплых эмоций.
Душевные беседы и хорошее настроение для маленьких белорусов. Праздника хватит на всех. Марафон поздравлений продолжится и в январе.
Фото:pixabay.com
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