Детский дом семейного типа открыли в Городке

У нас есть дочка старшая. Она нас поддержала. Сказала: "Да, мама, это нужное, потому что я уже взрослая, большая". А нам хочется детского смеха, хочется кому-то куклу подарить, кому-то что-то купить. Мы без этого просто не можем.