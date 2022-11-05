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Детский дом семейного типа открыли в Городке
Место, где живет счастье. В Городке в канун праздника открыли новый дом семейного типа. Ключи от уютного коттеджа на улице Городокской получила семья Богдановых. У родителей-воспитателей Ольги и Эдуарда пятеро детей - 4 девочки и мальчик. Интересы и возраст у ребят разные. Однако заветная мечта о большой и дружной семье одна на всех. И в преддверии праздника она сбылась. Подарком стал современный и уютный двухэтажный дом. Здесь каждому найдется место для занятий любимыми делами и творчеством. В планах небольшой огород и обустройство спортивной площадки.
У нас есть дочка старшая. Она нас поддержала. Сказала: "Да, мама, это нужное, потому что я уже взрослая, большая". А нам хочется детского смеха, хочется кому-то куклу подарить, кому-то что-то купить. Мы без этого просто не можем.
Сейчас в кружки запишем. Общение. Мы любим на природу ездить. Будем ездить на озера отдыхать с ночевками. Все как обычно живут.
Новый дом семейного типа стал третьим в Городокском районе. Всего же в Витебской области их насчитывается более трех десятков.
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