Детский хирург Павел Черноглаз в проекте "Наши" - сегодня после "Панорамы"

С выбором будущей профессии он определился еще в 8-летнем возрасте. И с того времени шаг за шагом шел к своей цели. Павел Черноглаз. Сегодня он работает в РНПЦ детской хирургии и спасает человеческие жизни. Вместе со своей командой провел уникальную операцию пациенту весом 1 килограмм 130 граммов. А вне операционной он заядлый рыбак и охотник. Павел Черноглаз в очередной серии проекта "Наши". Смотрите сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь1".