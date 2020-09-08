Детский конкурс песни "Евровидение-2020" пройдет в новом формате

Детский конкурс песни "Евровидение-2020" состоится в новом удаленном формате. В связи с эпидемической обстановкой в мире международный форум пройдет в форме стрима. "Чтобы защитить здоровье артистов и гарантировать их участие, конкурс пройдет в безопасном формате, все песни делегатов будут представлены в студии каждой страны-участницы", - говорится в официальном сообщении ЕВС. Скоро компании-вещатели получат подробные инструкции, как подготовить видео своего артиста в новых условиях. Свое участие в песенном конкурсе подтвердили 13 стран, в том числе и Беларусь. В связи с заявлением ЕВС формат участия Белтелерадикомпании будет определен в ближайшее время.