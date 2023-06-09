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Детский лагерь "Чабарок" во Дворце детей и молодежи открыл смену
Новый сезон отдыха в лагере "Чабарок"! Открыли смену во Дворце детей и молодежи. В лагере с дневным пребыванием с пользой проведут время более 260 мальчишек и девчонок. Для них открыто 14 отрядов по различным направлениям: декоративно-прикладное и изобразительное искусство, техническое творчество, иностранные языки.
Школьники будут заниматься робототехникой, дизайном. Также в программе - летняя школа журналистики, военно-патриотические конкурсы, флешмобы, выставки, экскурсии, квесты и квизы.
Во Дворце детей и молодежи также есть отряд для дошколят. Лагеря с дневным пребыванием в столице работают на базе школ и центров дополнительного образования.
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