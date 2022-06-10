Детский лагерь “Ювента” открыли в Ивацевичском районе

В эти жаркие дни отдохнуть с пользой для здоровья школьники могут в лагерях. Так, в агрогородке Бытень Ивацевичского района распахнул двери новый областной оздоровительный детский лагерь “Ювента”. Его открыли на месте бывшего Бытенского детского дома. На реализацию проекта понадобился год и более миллиона рублей из областного бюджета.



В зданиях сделали ремонт, закупили новую мебель, оборудование, спортивный инвентарь. На территории лагеря два спальных корпуса, столовая, есть музыкальный зал, игровая комната. В этом году в каждой смене по 64 ребенка и своя программа отдыха.



"Ювента" стала 22-м стационарным детским оздоровительным лагерем в Брестской области. Всего более 61 тысячи ребят за время летних каникул отдохнут в детских лагерях региона.