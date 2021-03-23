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Детский сад № 212 ждет воспитанников после масштабной реконструкции
33 средние школы и 8 детских садов капитально отремонтируют в столице в нынешнем году. Масштабная реконструкция затронула и дошкольное учреждение № 212, что в Московском районе Минска. Зданию на улице Грушевской почти полвека, потому возникла необходимость в усилении опорных конструкций и укреплении фундамента. Во время ремонтных работ обновили пожарную систему, инженерные коммуникации, утеплили фасад. Сейчас детские комнаты оборудуют новой мебелью и техникой. На обновленной территории рядом разместились яркие террасы с навесами, спортивное и игровое оборудование. Уже скоро комфорт обновленного сада оценят 115 воспитанников.
В столице ведется строительство и новых детских садов. В этом году два новых дошкольных учреждения откроют во Фрунзенском и Октябрьском районах. Это позволит решить вопрос с местами в них в густонаселенных микрорайонах.
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