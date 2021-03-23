Детский сад № 212 ждет воспитанников после масштабной реконструкции

33 средние школы и 8 детских садов капитально отремонтируют в столице в нынешнем году. Масштабная реконструкция затронула и дошкольное учреждение № 212, что в Московском районе Минска. Зданию на улице Грушевской почти полвека, потому возникла необходимость в усилении опорных конструкций и укреплении фундамента. Во время ремонтных работ обновили пожарную систему, инженерные коммуникации, утеплили фасад. Сейчас детские комнаты оборудуют новой мебелью и техникой. На обновленной территории рядом разместились яркие террасы с навесами, спортивное и игровое оборудование. Уже скоро комфорт обновленного сада оценят 115 воспитанников.

