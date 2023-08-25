Детский сад "Лесная сказка" открыли в Мозыре

Детский сад "Лесная сказка" на 280 мест открыли в Мозыре в преддверии Дня знаний, пишет БЕЛТА.

Как напомнил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, два года назад в райцентре распахнул свои двери один из самых больших в области детских садов. "И вот теперь очередное дошкольное учреждение на 280 мест готово принять юных мозырян", - сказал губернатор.

Новый детский сад открылся в молодом растущем районе, где возводятся дома и для многодетных семей. Здесь в настоящее время проживают более 3 тыс. дошкольников, обратил внимание глава региона. "Поэтому этот - уже восьмой в микрорайоне - садик очень необходим. Как мне сказали, практически все места в новом садике заполнены, а в отделе образования уже формируется очередь на последующие годы", - добавил руководитель области.

Ранее в этом здании размещались сначала корпус воинской части, затем аудитории педагогического университета. "С учетом масштабной реконструкции, качественных экологически чистых белорусских материалов, творческого подхода строение стало уютным, комфортным домом для малышей. И что очень важно, здесь созданы также условия для деток с ограниченными возможностями. А то, что воспитываться они будут вместе с другими малышами, - важный момент социализации с самого юного возраста", - подчеркнул председатель облисполкома.



"Пусть в этом замечательном здании звучит детский смех. Пусть маленькие граждане Беларуси растут здоровыми и счастливыми людьми. Любите свою прекрасную страну и малую родину - Гомельскую область", - дал напутствие ребятам губернатор.

Иван Крупко вручил от облисполкома сертификат на Br100 тыс. для укрепления материально-технической базы учреждения.

Как рассказала заведующий детским садом Евгения Панасик, в новом детском саду созданы все необходимые условия для малышей. Воспитанники будут с пользой и интересом проводить время в 18 группах. "Проведена огромная работа. Мы идем в ногу со временем: в нашем саду есть компьютерный класс, обустроены помещения для развития творческих способностей детей, где мы сможем проводить занятия, например, по квиллингу, а это и развитие мелкой моторики", - отметила заведующий. Обустроены и гимнастический зал, и зал ЛФК, и просторный музыкальный зал. На уличной территории разместились игровые площадки с навесами, надворным оборудованием.

"Ввод в эксплуатацию учреждения позволил создать порядка 90 новых рабочих мест. Для Мозыря - это очень хорошая цифра", - добавила Евгения Панасик.