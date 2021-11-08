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Детский сад - начальную школу на 500 мест открыли в Молодечно

Новоселье в первый день новой учебной четверти. Детский сад - начальную школу открыли сегодня в Молодечно. Учреждение рассчитано почти на 500 мест - первые воспитанники уже оценили яркие кабинеты, просторные музыкальные и спортивные залы, бассейн. Для развития детей также будут работать Центр безопасности и экспериментальная лаборатория, арт-студия и лингвистический кабинет.

Новый детский сад - начальная школа недаром появился в микрорайоне "Восточный". Сейчас там проживают почти 5 тысяч человек, более тысячи из них - дети. В перспективе - строительство и нового квартала.

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