Детский сад новой концепции планируется построить в минском комплексе "Парк Челюскинцев"

Проект предложено разработать Такахару Тезуке - архитектору с мировым именем. В Японии он создал настоящий город для детей. ЮНЕСКО признала его сад "Фудзи" лучшим в мире. На прошлой неделе господин Тезука приехал Минск. Подробности в репортаже Виктории Антоненковой.



Концепция, изменившая мир. Творение Такахару Тезуки -это самый новаторский в Японии детский сад. Архитектор предложил замкнуть здание и прилегающую зеленую территорию в круг. Это форма позволяет детям общаться с природой и познавать мир. Здесь создана особая среда, которая сама по себе средство обучения. Развивает чувство свободы, воображение и ловкость. Свой новый проект архитектор, возможно, реализует в белорусской столице. Это будет совершенно новая обучающая модель. Никаких стандартных схем, четких планов и графиков - у детей должно быть больше свободы.



"Парк Челюскинцев" - тихий, зеленый, но современный центр столицы. Детский сад, который планируется построить в этом жилом комплексе, станет новаторским. И не только для Беларуси - для всей Европы. Соглашения о намерениях подписаны. Уникальный дизайн детского сада дополнит архитектуру комплекса. "Дана Холдинг" открыта для экспериментов и новейших технологий. По словам господина Тезуки, застройщик преображает город, придает новым районам современный вид. Комплексы "Маяк Минска" и "Минск-Мир" - это пример комфорта для жизни и смелых архитектурных решений.



Минск -город открытый. Для идей, инвестиций и проектов. Развивается белорусская столица в русле ведущих мировых трендов. Возможно, теперь японский архитектор Такахару Тезука в Минск будет приезжать регулярно. По крайней мере, он уже провел лекцию для проектировщиков "Дана Холдинг", а в следующий раз обещал встретиться со студентами БНТУ. И предложить Минску уже готовый проект инновационного детского сада в жилом комплексе "Парк Челюскинцев" - такого же современного и необычного, как в Японии.



