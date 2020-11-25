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Детский сад открылся в Славгороде
Подарок получили сегодня жители Славгорода. Открылся детский сад в молодом и быстро растущем микрорайоне. Комфортные теплые спальни, игровые, музыкальный и спортивный залы. Одновременно заниматься в детском саду смогут четыре группы ребят. Государственные инвестиции составили 3 с половиной миллиона рублей. Инклюзивность - одна из особенностей сада, который теперь смогут посещать и дети с ограниченными возможностями. Кстати, построен объект по просьбе жителей райцентра.
"Услышали нашу просьбу, не оставили без внимания и построили для нас замечательный детский сад, куда детки будут ходить с удовольствием. Очень удобно, в шаговой доступности. Привели, не беспокоимся, все рядом. Очень довольны, очень все красиво. Спасибо всем большое".
Жители агрогородка Холмы Краснопольского района стали участниками торжественной церемонии пуска природного газа. Теперь еще почти сотню домов смогут перевести на использование экологически чистого топлива.
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