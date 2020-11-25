Детский сад открылся в Славгороде

Подарок получили сегодня жители Славгорода. Открылся детский сад в молодом и быстро растущем микрорайоне. Комфортные теплые спальни, игровые, музыкальный и спортивный залы. Одновременно заниматься в детском саду смогут четыре группы ребят. Государственные инвестиции составили 3 с половиной миллиона рублей. Инклюзивность - одна из особенностей сада, который теперь смогут посещать и дети с ограниченными возможностями. Кстати, построен объект по просьбе жителей райцентра.

"Услышали нашу просьбу, не оставили без внимания и построили для нас замечательный детский сад, куда детки будут ходить с удовольствием. Очень удобно, в шаговой доступности. Привели, не беспокоимся, все рядом. Очень довольны, очень все красиво. Спасибо всем большое".