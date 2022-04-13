Детский спортзал для занятий тайским боксом в Гродно появился благодаря проекту "Смелый шаг"

Президентский спортивный клуб совместно с Министерством внутренних дел, совместно с Белорусской федерацией кикбоксинга и тайского бокса реализовывает этот проект. Назовем его спортивно-благотворительным. И, скажем так, открытием вот этого зала мы завершаем первый этап реализации его. Изначально перед нами стояла непростая задача открыть что-то наподобие таких вот залов в каждой области нашей республики и укомплектовать эти залы профессиональными тренерами. То, что мы и сделали, и, я думаю, сделали неплохо.

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба