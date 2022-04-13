3.64 BYN
Детский спортзал для занятий тайским боксом в Гродно появился благодаря проекту "Смелый шаг"
В Гродно открылся специализированный детский спортивный зал для занятий таиландским боксом и кикбоксингом. Это стало возможным благодаря республиканскому благотворительному проекту "Смелый шаг", который реализует Президентский спортивный клубсовместно с МВД и Белорусской федерацией данного вида спорта. Его цель -предоставить возможность детям от 10 до 15 лет, попавшим в непростую жизненную ситуацию, бесплатно заниматься популярными видами спорта. Стартовал проект в 2020 году, сегодня залы открыты во всех регионах страны.
Президентский спортивный клуб совместно с Министерством внутренних дел, совместно с Белорусской федерацией кикбоксинга и тайского бокса реализовывает этот проект. Назовем его спортивно-благотворительным. И, скажем так, открытием вот этого зала мы завершаем первый этап реализации его. Изначально перед нами стояла непростая задача открыть что-то наподобие таких вот залов в каждой области нашей республики и укомплектовать эти залы профессиональными тренерами. То, что мы и сделали, и, я думаю, сделали неплохо.
Мало стран, где учат бесплатно любому спорту вообще. Вот у нас одна из таких редких стран, где государственные средства или средства фондов идут на то, чтобы оплачивать работу тренеров. Дети пристроены к спорту, занимаются улучшением своего здоровья и учатся мужскому виду спорта.
Это будет в первую очередь помощь для детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Наш вид спорта поможет реализовать себя, поможет достичь каких-то высот. В будущем защитить себя, свою семью, свою родину.
Президентский спортивный клуб в рамках проекта "Смелый шаг" предоставляет безвозмездную помощь для оснащения спортивных залов, закупки экипировки и оплаты работы тренеров.