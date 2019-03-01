Детско-юношеская школа по водным видам спорта ДОСААФ учит конструировать корабли

Дмитрий Калмыков, главный тренер национальных и сборных команд по техническим, авиационным и военно-прикладным видам спорта ДОСААФ:"Если раньше дети приходили сюда, в модельный спорт, где-то в 7, 8 классе уже после уроков труда, черчения, то сейчас приходится (и такая тенденция есть и в других странах) набирать со 2 класса, 3. И учить детей самым начальным азам: и чтение чертежей, и работа с инструментом. Ребята, которые занимались судомодельным спортом, у них есть уже хороший задел для инженеров. Т.е. это инженерная подготовка, причем в широком спектре - умение моделировать, конструировать, работа с различным материалом, начиная от металла и заканчивая деревом. Красками, клеем. Многие ребята работают макетчиками, собственные предприятия организовывают, некоторые в инженеры уходят".