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Детского тренера из Пружан подозревают в педофилии
Детского тренера подозревают в педофилии. 34-летний житель Пружан признал свою вину. По данным милиции, он преподавал таэквондо в одной из школ. Преступления совершались неоднократно - с марта 2018 года по ноябрь 2021-го. Жертвами были подопечные тренера - 5 девочек.
Задержанный свою вину признал, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям. Родителям крайне важно обращать внимание на поведение и психологическое состояние детей. При подозрении на совершение противоправных деяний в отношении несовершеннолетних следует незамедлительно обращаться в органы внутренних дел. Это поможет спасти от насилия не только своего ребенка, но и других детей.
Следователями возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.
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