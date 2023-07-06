Детского тренера из Пружан подозревают в педофилии

Задержанный свою вину признал, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям. Родителям крайне важно обращать внимание на поведение и психологическое состояние детей. При подозрении на совершение противоправных деяний в отношении несовершеннолетних следует незамедлительно обращаться в органы внутренних дел. Это поможет спасти от насилия не только своего ребенка, но и других детей.

Артур Королев, начальник УНиПТЛ УВД Брестского облисполкома