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Детскому дому семейного типа из Марьиной Горки подарили долгожданную вместительную машину
Мечта семейства, в котором десять детей, сбылась благодаря акции "Наши дети". Тогда и узнали, как необходим им новый автомобиль. О большом деле для большой семьи - Надежда Сербиненко.
На Новый год загадали желание - новую вместительную машину. И мечта исполнилась
В этом не маленьком доме живет не маленькая семья. У Божановых - 10 детей: 5 своих и 5 приемных. И родители на Новый год загадали одно желание - новую вместительную машину. И мечта исполнилась.
Исполнить желание помогли Александр Турчин, губернатор Минской области, по совместительству председатель Совета по развитию предпринимательства, и бизнесмен Павел Топузидис.
Пообещали помочь семье Божановых еще в конце декабря, когда участвовали в
. Подарили большой семье телевизор, ноутбук, игрушки и сладкие подарки. А родители-воспитатели Елена и Андрей рассказали о жизни и быте своей семьи. Тогда же и выяснилось, что на 12 членов семьи - одна легковая машина.
Топузидис: Каждому дому семейного типа в Минской области - по машине
Комфортабельное семиместное авто для Божановых приобрела компания Павла Топузидиса. В интервью журналистам бизнесмен рассказал о планах Совета по предпринимательству обеспечить все дома семейного типа и Минской области новыми авто.
Тринадцатилетнего Артема пригласили на сборы в Школу олимпийского резерва
Но на вручении машины история с исполнением желаний семьи из Марьиной Горки не закончилась. Один из десятерых детей - тринадцатилетний Артем - всегда мечтал стать чемпионом по боксу. По мнению юноши, именно этот вид спорта закаляет смелость, характер и силу духа. И в начале года мечта Артема тоже сбылась: его пригласили на сборы в Школу олимпийского резерва.
В планах начинающего спортсмена - стать профессиональным боксером и открыть собственную школу бокса. И во всех начинаниях юноша находит поддержку в своей большой и сильной семье.
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