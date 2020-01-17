Детскому дому семейного типа из Марьиной Горки подарили долгожданную вместительную машину

Мечта семейства, в котором десять детей, сбылась благодаря акции "Наши дети". Тогда и узнали, как необходим им новый автомобиль. О большом деле для большой семьи - Надежда Сербиненко.





На Новый год загадали желание - новую вместительную машину. И мечта исполнилась

В этом не маленьком доме живет не маленькая семья. У Божановых - 10 детей: 5 своих и 5 приемных. И родители на Новый год загадали одно желание - новую вместительную машину. И мечта исполнилась.

Исполнить желание помогли Александр Турчин, губернатор Минской области, по совместительству председатель Совета по развитию предпринимательства, и бизнесмен Павел Топузидис.

Пообещали помочь семье Божановых еще в конце декабря, когда участвовали в

. Подарили большой семье телевизор, ноутбук, игрушки и сладкие подарки. А родители-воспитатели Елена и Андрей рассказали о жизни и быте своей семьи. Тогда же и выяснилось, что на 12 членов семьи - одна легковая машина.

Топузидис: Каждому дому семейного типа в Минской области - по машине

Комфортабельное семиместное авто для Божановых приобрела компания Павла Топузидиса. В интервью журналистам бизнесмен рассказал о планах Совета по предпринимательству обеспечить все дома семейного типа и Минской области новыми авто.

Тринадцатилетнего Артема пригласили на сборы в Школу олимпийского резерва

Но на вручении машины история с исполнением желаний семьи из Марьиной Горки не закончилась. Один из десятерых детей - тринадцатилетний Артем - всегда мечтал стать чемпионом по боксу. По мнению юноши, именно этот вид спорта закаляет смелость, характер и силу духа. И в начале года мечта Артема тоже сбылась: его пригласили на сборы в Школу олимпийского резерва.