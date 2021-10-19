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Детскому дому семейного типа Трифоновых 20 лет

Окружить теплом и подарить родительскую любовь. Детский дом семейного типа Трифоновых отметил 20-летний юбилей. Праздничную программу им подарил столичный Дворец детей и молодежи. Фокусы, вокальные и танцевальные номера - шоу объединило не только родителей и воспитанников (кстати, их сейчас 10). Поздравить большую семью приехали друзья и коллеги, а также выпускники детского дома.

Сейчас во Дворце детей и молодежи занимаются почти 8 тысяч детей. Для развития их творческих и интеллектуальных способностей работают более 6 тысяч объединений.

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