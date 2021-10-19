Детскому дому семейного типа Трифоновых 20 лет

Окружить теплом и подарить родительскую любовь. Детский дом семейного типа Трифоновых отметил 20-летний юбилей. Праздничную программу им подарил столичный Дворец детей и молодежи. Фокусы, вокальные и танцевальные номера - шоу объединило не только родителей и воспитанников (кстати, их сейчас 10). Поздравить большую семью приехали друзья и коллеги, а также выпускники детского дома.