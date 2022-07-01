Детскому лагерю "Зубренок" - 65 лет

Детский оздоровительный лагерь "Зубренок" (что на Волме) отмечает 65-летие! Находится он в Смолевичском районе, в 35 километрах от столицы, и является частью Минского автомобильного завода. Сейчас там отдыхают около 400 детей. В их расписании квесты и спортландии на свежем воздухе, турпоходы и мастер-классы, патриотические флешмобы и шоу-талантов. Творческие номера подготовили и к празднованию юбилея: программа объединила все отряды.