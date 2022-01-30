Детской школе искусств в Глуске присвоено имя народного артиста Беларуси Валерия Иванова

Память народного артиста Беларуси Валерия Иванова увековечили в Глуске. Автор легендарных мотивов "Ты да я, да мы с тобой" и "Раз ды разок" ушел из жизни в октябре 2020-го.



Мемориальную доску разместили на фасаде школы искусств. Ее Валерий Иванов окончил в 1965 году. Само учреждение теперь носит его имя.

Также прошел концерт-встреча памяти музыканта. Биография Валерия Иванова от тех, кто его знал: семьи, друзей, народных и заслуженных артистов. В Глуск приехал и лидер ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко, он не раз исполнял песни народного артиста. А классику композитора сыграли учащиеся местной школы искусств.