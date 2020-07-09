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Детской железной дороге - 65 лет

Сегодня после зимнего перерыва Детская железная дорога впервые приняла пассажиров. Сезон летних перевозок в этом году открылся в юбилейный, 65-й раз. Маршрут локомотива остался неизменным - около четырех километров. Длится путешествие на детском поезде чуть более получаса. Пассажиров в этом году как на перроне, так и во время поездки будут сопровождать почти две сотни юных сотрудников станции.
На отправлении столичного экспресса побывал Илья Цветков (видео).

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