Детской железной дороге - 65 лет

Сегодня после зимнего перерыва Детская железная дорога впервые приняла пассажиров. Сезон летних перевозок в этом году открылся в юбилейный, 65-й раз. Маршрут локомотива остался неизменным - около четырех километров. Длится путешествие на детском поезде чуть более получаса. Пассажиров в этом году как на перроне, так и во время поездки будут сопровождать почти две сотни юных сотрудников станции.

На отправлении столичного экспресса побывал Илья Цветков (видео).



