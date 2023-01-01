Детям Донбасса подарили новогодний праздник в легендарной войсковой части 3214

В канун Нового года бойцы легендарной войсковой части 3214 в Минске подарили ощущение праздника тем, кто больше всего в этом нуждается - детям Донбасса.

Ребята приехали на каникулы в Беларусь из самого обстреливаемого района Донецка - Горловки, чтобы осуществить свое главное новогоднее желание: 2023 год встретить в мире и спокойствии. Чтобы помочь ребятам хоть как-то отвлечься и не думать о том, что происходит дома, военнослужащие внутренних войск постарались с головой окунуть их в новогоднюю сказку. Но сперва спецназовцы провели гостям экскурсию по бригаде, рассказали о своем быте и службе, а еще организовали выставку вооружения. Военнослужащих роты почетного караула устроили показательное выступление. Но особый восторг у ребят вызвали живые символы спецназа - рыси.

"В воинской части много классных машин, очень крутой спортзал, очень хорошо выступили военные. Мне очень понравилось. Я прямо смотрела, не могла налюбоваться. Рыси тоже очень крутые, я никогда не видела рысей. Нас так еще никто не встречал, я очень рада, что здесь побывала", - рассказала девочка.