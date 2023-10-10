ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Детям при болезни до 5 дней на период подъема заболеваемости ОРВИ справка в учреждение образования не потребуется

Детям при болезни до 5 дней на период подъема заболеваемости ОРВИ справка в учреждение образования не потребуется

В Беларуси детям при заболевании не более пяти дней не нужно будет предоставлять справку из медучреждения в учреждение образования, сообщаетБЕЛТА с ссылкой напресс-службуМинздрава.

Уточняется, что это правило действует с 9 октября до особого распоряжения, на период подъема заболеваемости вирусными инфекциями.

При отсутствии обучающихся на занятиях в учреждениях образования (дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего) в течение 5 дней из-за острых респираторных вирусных заболеваний предоставлять справку о временной нетрудоспособности не нужно.

Речь идет о справке формы, установленной приложением 2 к постановлению Минздрава и Минтруда и соцзащиты №1/1 от 4 января 2018 года, и (или) справке формы 1 здр/у-10 "Медицинская справка о состоянии здоровья", уставленной приложением 1 к постановлению Минздрава №92 от 9 июля 2010 года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все