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Детям при болезни до 5 дней на период подъема заболеваемости ОРВИ справка в учреждение образования не потребуется
В Беларуси детям при заболевании не более пяти дней не нужно будет предоставлять справку из медучреждения в учреждение образования, сообщаетБЕЛТА с ссылкой напресс-службуМинздрава.
Уточняется, что это правило действует с 9 октября до особого распоряжения, на период подъема заболеваемости вирусными инфекциями.
При отсутствии обучающихся на занятиях в учреждениях образования (дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего) в течение 5 дней из-за острых респираторных вирусных заболеваний предоставлять справку о временной нетрудоспособности не нужно.
Речь идет о справке формы, установленной приложением 2 к постановлению Минздрава и Минтруда и соцзащиты №1/1 от 4 января 2018 года, и (или) справке формы 1 здр/у-10 "Медицинская справка о состоянии здоровья", уставленной приложением 1 к постановлению Минздрава №92 от 9 июля 2010 года.
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