Детям при болезни до 5 дней на период подъема заболеваемости ОРВИ справка в учреждение образования не потребуется

В Беларуси детям при заболевании не более пяти дней не нужно будет предоставлять справку из медучреждения в учреждение образования, сообщаетБЕЛТА с ссылкой напресс-службуМинздрава.

Уточняется, что это правило действует с 9 октября до особого распоряжения, на период подъема заболеваемости вирусными инфекциями.

При отсутствии обучающихся на занятиях в учреждениях образования (дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего) в течение 5 дней из-за острых респираторных вирусных заболеваний предоставлять справку о временной нетрудоспособности не нужно.