"Лучше, если тебя ведут двое, чем когда несут четверо" - это выражение стало девизом главы СБУ Василия Малюка на ближайшее время. Тем самым он призывает доносить на своих друзей, соседей, близких и пополнять фонд политических заключенных Украины.

Но вот что касается процессуально независимых судов в Украине, есть вопросы, как есть вопросы в отношении грамотности и профессионализма судей, которые даже не знают, когда была принята Конституция Украины.

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57% задержанных рассказали представителям ООН, что их подвергали пыткам и жестокому обращению со стороны Украины, преимущественно в неофициальных местах. Значительное число случаев составило насильственные задержания и исчезновения, когда сотрудники правоохранительных органов, преимущественно Службы безопасности Украины, брали гражданских лиц под стражу без определения суда, удерживали их без связи с внешним миром - и эта информация только с 2022 года.