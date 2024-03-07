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Девочка-подросток помогла задержать трио закладчиков наркомаркета в Могилеве
Девочка-подросток в Могилеве помогла задержать криминальное трио. Сбытчики психотропов под стражей. СК завершил расследование дела в отношении троих закладчиков наркомаркета. Задержать последних помогла учащаяся колледжа. Все произошло осенью прошлого года. По данным следствия, 15-летняя девушка вечером выгуливала собаку во дворе дома и обратила внимание на двоих мужчин, вышедших из-за угла многоэтажки. Юную леди насторожило поведение фигурантов. Один из мужчин подошел к окну, расположенному на первом этаже, и стал там что-то прятать, а второй в это время подсвечивал фонариком и фотографировал. Девушка позвонила на номер 102 и сообщила о своих подозрениях. Оперативно прибывший наряд милиции задержал мужчин. Предположения студентки подтвердились: у одного из задержанных при себе правоохранители обнаружили психотроп. Такие же свертки были изъяты под окном многоэтажки и на съемной квартире фигурантов. Там же находилась девушка одного из мужчин - как выяснилось, тоже закладчица. В итоге к распространению запрещенных веществ причастны оказались все трое. Это подтвердила и их переписка с куратором в мессенджерах. В ходе расследования уголовного дела были допрошены обвиняемые, проведены осмотры и обыски.
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