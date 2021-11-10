Девочка попросила воды у польских военных - ее мольбы остались без ответа

То, что точно не покажут по польскому ТВ. Эти кадры не отрывки документальной съемки из нацистских концлагерей. Перед отгородившимися колючкой польскими войсками стоит смелая девочка, которая всего-то хочет воды для ее младшего брата, но ее мольбы остались без ответа.

В конце видео показан пластиковый мешок с водой и едой, стоящий за спиной у каждого польского военного, но ни один них даже и не думал дать ребенку воды. Это современная Европа, все еще гордящаяся тем, что смогла победить фашизм. Та Европа, которая пять лет назад была потрясена от фото погибшего мальчика-мигранта, семья которого не добралась до греческих островов.

