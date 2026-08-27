Девушка из Бреста прошла 150 тыс. шагов за сутки

Ни для кого не секрет, что белорусские женщины могут все: они успешно совмещают работу, учебу и активную общественную жизнь.

Остается в их расписании и место для рекордов: белоруска Екатерина Воронцова установила новый рекорд по количеству шагов в день. В течение 24 часов Екатерина преодолела расстояние почти в 125 км и стала звездой социальных сетей.

Еще Гиппократ сказал, что физические упражнения и ходьба должны прочно войти в жизнь каждого человека, кто хочет сохранить работоспособность, полноценную и радостную жизнь.

Каждое утро мы идем на работу, вечером идем на встречу с друзьями, за мечтами и целями тоже идем. А ведь для кого-то ходьба и есть сама цель.

В Год белорусской женщины хрупкая девчонка из Бреста установила новый рекорд. Трудно представить, как вообще может прийти идея преодолеть дистанцию в 150 тыс. шагов в сутки. Для Екатерины, выпускницы БГУФК, это стиль жизни: бросать вызов себе и достигать результата, поэтому сначала пробежала полумарафон с лучшим личным результатом, потом перешла на ходьбу от 50 тыс. шагов.

"Идея появилась сама собой - просто поставить рекорд. Я думала, что явно не рекорд вообще, только потом оказалось, что такое люди никогда не совершали. Пройти 150 тыс. шагов я придумала за сутки до того, как это сделать. Решилась на это, думала выйти в 00:00. Близкие очень сильно меня поддерживали, за что им огромное спасибо. Я чувствовала эту поддержку, было тяжело, но мы справились", - поделилась фитнес-инструктор Екатерина Воронцова.

У героини мгновенно выросла фан-база в соцсетях, и, конечно, для кого-то такой рекорд стал мотиватором, а кто-то заподозрил неладное, поэтому, чтобы развенчать все домыслы, Катя согласилась повторить эксперимент во второй раз. И рекорд обновился не только в Беларуси, но и в России.

"Я сказала, что никогда не пойду повторно, не хочу испытывать эту боль, но потом появились люди, которые не верили моему достижению. В частности, мужчины. Они говорили, что это невозможно, я всех обманываю. Я решила показать, что это все правда, это возможно, и девушка так может сделать. И пришлось повторить это в Москве благодаря одному из комментаторов, Давиду. Он помог, организовал всю поездку. Я просто еще раз это сделала, даже усовершенствовала, прошла 155 тыс. шагов", - рассказала девушка.

Тренер и друг студенчества Алексей не скрывает гордости за подопечную, но предупреждает всех: не стоит повторять такой эксперимент без надлежащей подготовки.

"Мы с Катей хотели сделать хорошую форму, тренироваться в зале. Она пришла ко мне с идеей пройти 150 тыс. шагов. Когда я спросил, зачем, она сказала, что просто хочется. Я ей пытался подсказать, как себя на дистанции вести, как силы разложить, как питаться. Надеюсь, помог. Я ей предлагал еще 100 тыс. на каблуках пройти и в платье, но мы пока думаем", - отметил тренер Алексей Копа.

Пройти еще больше шагов Катя, конечно, может, но для этого в сутках должно быть еще больше часов. На достигнутом останавливаться она не планирует, мечтает оставить белорусский след на Береговой Кордильере и Андах в Чили.

Согласно мнению ученых, для поддержания здоровья следует ходить минимум 7 тыс. шагов в день и наращивать цифры постепенно. Главное помнить - чтобы прийти к какой-нибудь цели, нужно только одно: идти.