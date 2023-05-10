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Девушка забрала посылку по просьбе друга и теперь подозревается в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма

Девушка забрала посылку по просьбе друга и теперь подозревается в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма

29-летнюю Викторию Волчек близкий друг попросил забрать посылку из пункта выдачи и сфотографировать ему коробку. Что было внутри упаковки, девушка знала, но не совсем все. Об этом она рассказала в специальном расследовании ОНТ "Убойная посылка".

Он попросил сфотографировать, когда я забрала посылку. Я сфотографировала, скинула ему фото коробки в закрытом виде. Потом, когда я приехала домой, он попросил снять на видео, что там в ней находится. Я открыла эту большую коробку, сняла на видео. Там были две электрические плитки.
Виктория Волчек, подозреваемая в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма

Ранее она спрашивала у друга, что будет в посылке. По словам парня, просто "электрические плитки".

Ранее отношения между молодыми людьми были весьма безобидными. Отдыхали, пили пиво, дружба-романтика - дело молодое. Однако романтика для Валерия закончилась в 2020 году. Он активно участвовал в массовых беспорядках, был ярым сторонником перемен. А дальше жизни в Беларуси для себя не нашел. И уехал за границу, откуда решил не терять связи с таким проверенным контактом, тем более для выполнения задания.

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