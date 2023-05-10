3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Девушка забрала посылку по просьбе друга и теперь подозревается в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма
29-летнюю Викторию Волчек близкий друг попросил забрать посылку из пункта выдачи и сфотографировать ему коробку. Что было внутри упаковки, девушка знала, но не совсем все. Об этом она рассказала в специальном расследовании ОНТ "Убойная посылка".
Он попросил сфотографировать, когда я забрала посылку. Я сфотографировала, скинула ему фото коробки в закрытом виде. Потом, когда я приехала домой, он попросил снять на видео, что там в ней находится. Я открыла эту большую коробку, сняла на видео. Там были две электрические плитки.
Ранее она спрашивала у друга, что будет в посылке. По словам парня, просто "электрические плитки".
Ранее отношения между молодыми людьми были весьма безобидными. Отдыхали, пили пиво, дружба-романтика - дело молодое. Однако романтика для Валерия закончилась в 2020 году. Он активно участвовал в массовых беспорядках, был ярым сторонником перемен. А дальше жизни в Беларуси для себя не нашел. И уехал за границу, откуда решил не терять связи с таким проверенным контактом, тем более для выполнения задания.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
В мире
Все
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Регионы
Все
Происшествия
Все