Девушка забрала посылку по просьбе друга и теперь подозревается в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма

Он попросил сфотографировать, когда я забрала посылку. Я сфотографировала, скинула ему фото коробки в закрытом виде. Потом, когда я приехала домой, он попросил снять на видео, что там в ней находится. Я открыла эту большую коробку, сняла на видео. Там были две электрические плитки.

Виктория Волчек, подозреваемая в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма