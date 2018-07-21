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Девять пострадавших в аварии в Николаевской области белорусов доставлены в Гомель

В областной больнице они прошли полное обследование, осмотр хирургов и травматологов. 6 отпущены домой и будут продолжать амбулаторное лечение. Двое сейчас находятся в травматологии, один  в нейрохирургии. У людей зафиксированы переломы ключицы, черепно-мозговые травмы, множественные ушибы. Их жизни сейчас ничего не угрожает.

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