Девять пострадавших в аварии в Николаевской области белорусов доставлены в Гомель

В областной больнице они прошли полное обследование, осмотр хирургов и травматологов. 6 отпущены домой и будут продолжать амбулаторное лечение. Двое сейчас находятся в травматологии, один в нейрохирургии. У людей зафиксированы переломы ключицы, черепно-мозговые травмы, множественные ушибы. Их жизни сейчас ничего не угрожает.