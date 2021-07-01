Девять праздничных военно-тематических площадок будут работать 3 Июля в Минске

"Наследники Победы". Девять праздничных военно-тематических площадок будут работать 3 Июля в столице. Минчане и гости смогут увидеть современное вооружение и военную технику, выступления армейских артистов, поучаствовать в конкурсах, испытать себя на военных тренажерах и, конечно, сделать уникальные фото.

Например, в парке Победы можно будет увидеть показательные выступления десантников по рукопашному бою или сфотографироваться в экипировке бойцов сил специальных операций, узнать, какая техника стоит на вооружении в 103-й Витебской бригаде десантников и 120-й механизированной части в Минске. На площадке у "Чижовка-Арены" военные развернут интерактивный стрелковый тир, а возле Национальной библиотеки - достижения нашего военпрома. Но, пожалуй, самой зрелищной и масштабной площадкой станет мемориальный комплекс "Курган Славы" - будет представлена техника войск связи, ракетных войск и артиллерии, снаряжение военнослужащих инженерных войск, выставка военной формы, а также пройдет выступление кинологов со служебными собаками.