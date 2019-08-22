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Девятиклассники с сентября начнут учиться по обновленным образовательным программам

Больше подробностей потеме: "Новый учебный год в белорусских школах"

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