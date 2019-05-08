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Девятого мая экстренные службы будут работать в усиленном режиме
Завтра во всех городах развернутся концертные площадки, выездная торговля и спортивные состязания. Девятого мая экстренные службы будут работать в усиленном режиме. В милиции напомнили о мерах безопасности. Днем в районе площади Победы будет работать 25 пунктов пропуска, а к вечеру - вдвое больше. Дополнительные пропускные точки оборудуют специально для инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, родителей с малолетними детьми. При необходимости милиционеры помогут добраться престарелым гражданам домой. Правоохранители также не пустят на торжества посетителей в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые изменения ожидают и метрополитен. Так, во время официальных торжеств утром и вечером вход и выход на станцию "Площадь Победы" будет осуществляться только в сторону проспекта Машерова. В усиленном режиме будут работать спасатели и медики.
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