Девятый год подряд в Москве проходят Всемирные детские игры победителей

9-й год подряд в Москве проходят Всемирные детские игры победителей. Это не просто соревнования. Это большой праздник для тех, кто одержал свою главную победу в жизни, переборов онкологическое заболевание. И теперь дети-победители готовы покорять новые вершины и бороться уже за спортивные медали.

О героях и их победах сюжет Елены Горельчик. Девятые игры собрали более пятисот участников из 14 стран. Команда Беларуси - это 25 ребятишек и их родители. Проект был запущен фондом "Подари жизнь" и объединил детей, которые перенесли онкологическое заболевание и сейчас находятся в ремиссии.

А уже сегодня Глеб за одной шахматной доской играет против Сергея Карякина. Самый молодой в истории шахмат гроссмейстер проводит сеанс одновременной игры, пытается победить тех, кто уже давно стал победителем в самом важном.

Крики "Беларусь!" с трибун, кажется, слышны громче других. Несмотря на массу соревнований, а в программе 6 видов спорта, родители стараются успеть за каждым. Ведь для каждых папы и мамы видеть свою дочь или сына веселым, а главное - здоровым, самое настоящее счастье.