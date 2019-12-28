Девятый новогодний кадетский бал прошел в Слуцке

В их танцах переплелись грация и мужество. Девятый новогоднийкадетский бал прошел в Слуцке. Более ста пар кружились под звуки полонеза, вальса, кадрили и польки. Всего около десяти танцев. Классические па кавалеры и дамыоттачивали в течение нескольких недель. Светский раут в Минском областном кадетском училище прошел в рамках благотворительной акции "Наши дети". Для гостей во время бала проводились мастер-классы и светские игры.



