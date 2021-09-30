Деятели культуры скорбят о погибшем сотруднике КГБ

В стороне не остаются и те, чей профессиональный долг - быть публичными: деятели культуры, руководители творческих вузов страны. Многим из них боль потери приходилось играть на сцене - в театре и кино, но утрата в реальной жизни - испытание для каждого. Говорили об одном: такое больше никогда не должно повториться, и мы должны противостоять распространению фейков. Это наша честь и честь наших правоохранительных органов.