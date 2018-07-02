Действующее постановление по вопросам возмещения вреда при ДТП будет дополнено изменениями

Ориентир - на максимально полное и оперативное возмещение вреда при ДТП. Этот вектор судебной практики планируется развивать и дальше. Об этом заявил заместитель председателя Верховного суда Беларуси Андрей Забара. Теперь большинство вопросов решается не в судах, а страховыми компаниями. Лимит выплат в случаях причинения ущерба - 10 тысяч евро. Этого достаточно в большинстве дел. Набирают популярность суброгационные требования, когда в ряде случаев страховая организация вправе претендовать на возмещение убытка лицами, виновными в аварии.