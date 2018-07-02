3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Действующее постановление по вопросам возмещения вреда при ДТП будет дополнено изменениями
Ориентир - на максимально полное и оперативное возмещение вреда при ДТП. Этот вектор судебной практики планируется развивать и дальше. Об этом заявил заместитель председателя Верховного суда Беларуси Андрей Забара. Теперь большинство вопросов решается не в судах, а страховыми компаниями. Лимит выплат в случаях причинения ущерба - 10 тысяч евро. Этого достаточно в большинстве дел. Набирают популярность суброгационные требования, когда в ряде случаев страховая организация вправе претендовать на возмещение убытка лицами, виновными в аварии.
Напомним, последние изменения в законодательстве Беларуси об обязательном страховании были внесены в 2014 году. Верховный суд принял решение обобщить судебную практику по данной категории дел. Действующее постановление по вопросам возмещения вреда при ДТП будет дополнено изменениями.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов