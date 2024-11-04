В Беларуси растет количество юридических лиц - с начала года уже плюс 20 %. Безусловно, это в том числе эффект от обновленного законодательства, направленного на масштабирование бизнеса.

Для справки: частные компании - это четверть ВВП, пятая часть промышленного производства и почти половина экспорта.

О том, как успешно вести свое дело, будут говорить ближайшие дни.

Одна из частных площадок под Минском работает уже больше 10 лет. По масштабу и шуму цехов можно подумать, что здесь производят крупную технику. На самом же деле так появляются на свет небольшие, но очень важные для каждого из нас детали - фурнитура для одежды.

Мария Мясоедова, главный технолог частного предприятия:

"Мы используем нашу фурнитуру в рабочей, в повседневной одежде".

В месяц 17 млн изделий. И не на склад - сразу покупателям. Среди них и белорусский легпром, и коллеги из России. Количество партнеров постоянно растет. Конечно, для этого много работают сами. Но и государство готово помочь, понимая важность выпуска такой продукции.

Макар Ашухин, начальник управления по развитию частного предприятия:

"Государство оказывает финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. Наша компания в текущем году получила субсидию на возмещение ряда расходов по выставочной деятельности. Это позволило нам привлечь новых клиентов, показать наши наработки и непосредственно отобразить весь спектр и ассортимент нашей продукции. Тем более что мы выпускаем продукцию по программе импортозамещения. Повышаем экономическую безопасность страны, а также отодвигаемся от зависимости от других стран. И в этом государство нам поставляет свое плечо".

Переход из ИП в юрлица

Теперь поддержка будет еще более адресной и доступной. Это предусматривает обновленное законодательство, которое вступило в силу в 2024 году. А еще правила работы стали понятными и честными - на это не раз нацеливал Президент. Как и обещали, для тех, кому это необходимо, переход из ИП в юрлица получается действительно бесшовным. Минэкономики постоянно мониторит ситуацию.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Видим положительную динамику. Более 400 индивидуальных предпринимателей перерегистрировались в юридический лист. При этом я напомню, что у нас для этого был создан специальный механизм: день в день происходит перерегистрация при подаче документов и при этом полностью сохраняются правоустанавливающие документы для юридического лица: сертификаты, разрешения, лицензии и т. д. Это новая практика, она себя показала, результат достаточно ощутимый".

Все законодательные новации еще раз разъяснят в течение Белорусской недели предпринимательства. Диалог бизнеса и власти - одна из главных тем.

Белорусская неделя предпринимательства - марафон, который имеет сложившиеся традиции, но, тем не менее, каждый раз организаторы готовят что-то новое. Например, первый день недели посвятили молодежному предпринимательству и в целом молодежным инициативам. Так, у самых активных и успешных студентов минских вузов появилась уникальная возможность пообщаться и даже подискутировать с министром экономики.

Вопросы вполне прикладные. Например, как дальше будет снижаться нагрузка на бизнес. И диалог о том, каким должен быть настоящий предприниматель.

С молодежью готовы говорить на равных, ведь экономический профиль ребята выбирали осознанно.

Платон Голубев, студент БНТУ:

"Я экономику еще в детстве выбрал, потому что это перспективное направление. Мне очень нравится заниматься экономическим анализом. Я считаю, это перспективное направление в современном мире, учитывая настоящую турбулентность. Хотел заниматься экономическим анализом в какой-нибудь крупной компании или в Министерстве экономики, в государственных органах производить анализ, будущие прогнозы и быть компетентным специалистом".