Диалог поколений: Минтруда и соцзащиты Беларуси обсуждает с молодежью развитие социальной сферы

Как помочь молодым специалистам освоиться на первом рабочем месте и остаться в профессии? Эти вопросы 12 ноября обсуждали в Минске на втором республиканском молодежном форуме системы Министерства труда и социальной защиты.

Из разных регионов - на одну локацию. Минский городской технопарк превратился в площадку образовательного кластера. Здесь стартовал второй республиканский молодежный форум системы Минтруда и соцзащиты.

Мероприятие объединило более 100 молодых работников со всей Беларуси в возрасте до 31 года. Сегодня в системе Министерства труда и социальной защиты работают почти 44 тыс. человек. За последние два года к ним присоединились 300 молодых специалистов.

Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси: "Мы имеем возможность донести молодым специалистам, которые пришли в систему социальной защиты, как развивается система соцзащиты, какие новшества ждут их на рабочих местах, какие у них гарантии, а также какие требования предъявляет и руководство министерства, и, соответственно, руководство территориальных органов. Это с одной стороны. С другой стороны, мы можем услышать непосредственно новый взгляд наших молодых людей, которые пришли, я уверен, по зову сердца в систему, потому что все-таки работа с людьми в нашей системе - это основное".

"Это такая ключевая площадка, где молодые специалисты могут рассказать о проблемах руководству отрасли, а руководство услышит. Это важно. И приятно, что руководство системы учитывает голос молодых специалистов", - поделилась мнением участница второго республиканского молодежного форума системы Минтруда и соцзащиты Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар

Кирилл Миронов, участник форума, рассказал что является молодым специалистом, он год отработал в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей, получил опыт и сейчас продолжает карьеру в комитете. " Я считаю, что такие форумы важны, потому что они объединяют молодежь, способствуют диалогу между регионами и также они сплачивают нас", - сказал молодой человек.

Первый подобный форум прошел в 2025 году в Гомеле. Опыт показал, что формат востребован, поэтому встречи продолжат. К слову, программа рассчитана на два дня, работа площадок продолжится 13 ноября.

Форум объединяет молодых представителей организаций со всей страны, чтобы обсуждение будущего сопровождалось и конкретным делом.